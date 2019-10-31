Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Eldorado в 2020 фінансовому році відкриє близько 10 магазинів

Наразі мережа магазинів компанії нараховує 123 магазини у 58 містах
Наступного фінансового року компанія також планує запустити новий діджитал формат магазинів з використанням технологій штучного інтелекту.
Eldorado в 2020 фінансовому році відкриє близько 10 магазинів Фото: uainfo.censor.net.ua

Компанія Eldorado в 2020 фінансовому році (квітень-травень) планує відкрити близько 10 нових магазинів, повідомляє "Економічна Правда".

Про це ЕП повідомила гендиректорка компанії Віра Вітинська під час прес-конференції у четвер.

"В наступному році ми плануємо відкрити до 10 магазинів у містах-мільйонниках та невеликих містах", - сказала Вітинська.

Наразі мережа магазинів компанії нараховує 123 магазини у 58 містах.

У 2019 фінансовому році компанія відкрила 4 магазини та здійснила 5 перезапусків власних торгових точок.

З 2013 року - часу злиття компанії з мережею "Технополіс" - Eldorado обслужила 10 млн покупців на 3 млрд доларів.

Наступного фінансового року компанія також планує запустити новий діджитал формат магазинів з використанням технологій штучного інтелекту.

Читайте також: Компанія Metro Cash&Carry відкрила новий магазин у Чернігові

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2019 13:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.