Eldorado в 2020 фінансовому році відкриє близько 10 магазинів
Компанія Eldorado в 2020 фінансовому році (квітень-травень) планує відкрити близько 10 нових магазинів, повідомляє "Економічна Правда".
Про це ЕП повідомила гендиректорка компанії Віра Вітинська під час прес-конференції у четвер.
"В наступному році ми плануємо відкрити до 10 магазинів у містах-мільйонниках та невеликих містах", - сказала Вітинська.
Наразі мережа магазинів компанії нараховує 123 магазини у 58 містах.
У 2019 фінансовому році компанія відкрила 4 магазини та здійснила 5 перезапусків власних торгових точок.
З 2013 року - часу злиття компанії з мережею "Технополіс" - Eldorado обслужила 10 млн покупців на 3 млрд доларів.
Наступного фінансового року компанія також планує запустити новий діджитал формат магазинів з використанням технологій штучного інтелекту.
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