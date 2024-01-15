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ПОЛІТИКА

Еліта Давосу оцінює глобальні ризики чергового президентства Трампа – Bloomberg

15 січня 2024, 16:11
Еліта Давосу оцінює глобальні ризики чергового президентства Трампа – Bloomberg
Фото: Yahoo Finanzas
Востаннє Трампа бачили серед натовпу в Давосі у 2020 році, коли він ефектно з'явився на форумі, приземлившись разом з ескадрильєю гелікоптерів.

Колишній президент США Дональд Трамп знаходиться за тисячі кілометрів від альпійського швейцарського містечка Давос, де 15-19 січня відбуватиметься Всесвітній економічний форум, але розмови про його можливе повернення до Білого дому у всіх на вустах ще до того, як розпочалася "щорічна вечірка світової еліти".

Про це повідомляє Bloomberg.

Востаннє Трампа бачили серед натовпу в Давосі у 2020 році, коли він ефектно з'явився на форумі, приземлившись разом з ескадрильєю гелікоптерів. Трамп є останнім лідером США, який з'явився на Всесвітньому економічному форумі, але він залишається популярною темою для розмов серед учасників, починаючи від керівників компаній, фінансистів і закінчуючи політиками.

"Ви знаєте, ми це [президентство Трампа] вже проходили, ми це пережили, тож ми побачимо, що це означає… Звичайно, з європейської точки зору, з глобалістської, атлантистської точки зору, це, звичайно, викликає велике занепокоєння", – сказав віце-президент BlackRock Inc Філіп Гільдебранд.

Він поділяє оцінку президента Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка минулого тижня заявила (незвичною для глави центробанку мовою), що ще один термін Трампа, безумовно, буде загрозою.

"Я не думаю, що це вирішене питання", – сказав колишній віце-президент США Альберт Гор про можливе президентство Трампа. – "Я пройшов через цей процес, я провів чотири національні кампанії за ці роки і бачив це з цієї точки зору. За ці роки я побачив багато сюрпризів. Щось мені підказує, що цей рік може стати роком значних сюрпризів. Я сподіваюся, що так і буде, тому що я не хочу бачити, як його знову висунуть і переоберуть".

ДавосТрамп

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