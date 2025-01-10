Елітні війська рф зазнають критичних втрат у війні з Україною — BBC

За даними журналістів, на початок 2025 року кількість втрат у "найсильніших загонах" зросла майже в сім разів і перевищила 6000 осіб.

З моменту повномасштабного військового вторгнення росії в Україну російські окупаційні війська втратили щонайменше 6083 елітних фахівця, на підготовку яких було витрачено роки і мільйони доларів.

Про це пише BBC News Русская служба з посиланням на свої підрахунки. Як зазначили журналісти, до цифри 6083 зараховано тільки кадрових військових із найбоєздатніших підрозділів повітряно-десантних військ (ПДВ), морської піхоти, загонів спецпризначенців Міноборони і Росгвардії, а також військових пілотів.

Також журналісти ВВС підкреслюють, що їм спільно з виданням Медиазона та волонтерами вдалося встановити імена 88 055 російських військових, які загинули у війні проти України.

Приділивши у своєму новому огляді особливу увагу загиблим кадровим військовим, журналісти вказують, що елітні загони десантників, морської піхоти і спецназу Головного управління Генерального штабу Збройних сил рф (ГРУ) відігравали ключову роль у перші місяці повномасштабної війни. Тоді ж, зазнавши значних втрат, вони відійшли в тил для переформування.

Однак підрозділи ПДВ і морської піхоти залишаються на фронті та зазнавати суттєвих втрат, йдеться в публікації.

За даними журналістів, на початок 2025 року кількість втрат у "найсильніших загонах" зросла майже в сім разів і перевищила 6000 осіб.

Також на початок поточного року журналістам і волонтерам вдалося підтвердити загибель 3240 кадрових десантників, які почали служити у ПДВ ще до початку війни Росії проти України. Серед загиблих — 654 офіцери.

"Загальні встановлені нами втрати підрозділів ПДВ склали 3957 військових. Крім кадрових десантників загинули ще 253 людини, направлених у загони ПДВ під час мобілізації", — пише BBC News Русская служба.

Ще 419 загиблих — це добровольці, які підписали контракти з десантно-штурмовими підрозділами вже після 24 лютого 2022 року. Про серйозні втрати підрозділів ПДВ, вказують журналісти, побічно може вказувати те, що до складу десантних полків почали приписувати підрозділи, сформовані з ув’язнених. Згідно з відкритими даними, найбільших втрат зазнав 331-й гвардійський полк ПДВ із Костроми, який вважався одним із найсильніших підрозділів російської армії. Десантники цього полку, крім усього іншого, неодноразово марширували 9 травня бруківкою Красної площі в москві.

"З урахуванням того, що наші підрахунки зазвичай враховують лише половину реальних втрат, реальна кількість загиблих у 331-му полку може досягати 480 осіб", — уточнюють журналісти.

У війні проти України серйозних втрат зазнала і 31-ша гвардійська бригада ПДВ, яка раніше отримала звання найкращого десантно-штурмового з'єднання ПДВ росії.

Журналісти та волонтери також дізналися про втрати в 45-й бригаді спецпризначенців — у "найелітнішому загоні ПДВ".

Крім того, на початок 2025 року вдалося встановити загибель 580 військовослужбовців спецназу ГРУ. Майже кожен п’ятий із них — офіцер, пише BBC News Русская служба. Найбільших втрат, судячи з некрологів, зазнала 24-та гвардійська бригада спецпризначенців.

У війні проти України зазнає втрат і морська піхота рф — загальні встановлені журналістами і волонтерами втрати склали 1685 осіб.

Також росія втрачає військових льотчиків. Підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15−17 років і коштувати 12−14 млн доларів, наголошується в статті.

"Загибель 267 військових льотчиків — це серйозна втрата для військово-повітряних сил", — підсумовують журналісти.

Говорячи про загибель російських офіцерів, журналісти повідомляють, що до січня 2025 року загинуло 4595 російських офіцерів, і "ці втрати є найчутливішими для армії через особливості її устрою".

При цьому, як підкреслюється в статті, реальні втрати росії, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела.