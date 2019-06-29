Елтон Джон звинуватив Путіна в лицемірстві через слова про ЛГБТ

"Я вважаю лукавством, коли ви говорите, що хочете, аби ЛГБТ "були щасливі" і що "у нас немає з цим ніяких проблем". При цьому російські дистриб'ютори віддали перевагу цензурувати мій фільм "Рокетмен"

Британський співак Елтон Джон заявив про лицемірство в словах президента Росії Володимира Путіна, який сказав, що в Росії "нічого не мають проти людей нетрадиційної сексуальної орієнтації".

"Я вважаю лукавством, коли ви говорите, що хочете, аби ЛГБТ "були щасливі" і що "у нас немає з цим ніяких проблем". При цьому російські дистриб'ютори віддали перевагу цензурувати мій фільм "Рокетмен", видаливши з нього будь-які відсилання до того, що я знайшов справжнє щастя в наших стосунках з Девідом і у вихованні двох прекрасних синів", - написав співак у Twitter, інформує "Громадське".

Раніше Путін в інтерв'ю Financial Times заявив, що росіян представляють як гомофобів, хоча це не так.

Тим часом, у російському прокаті з фільму "Рокетмен" режисера Декстера Флетчера прибрали сцену одностатевого сексу між молодим Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Рідом, а також сцени з вживанням наркотиків.

У російському Мінкульті заявили, що не вирізали сцени, але міністр культури РФ Володимир Мединський заявив, що якби прокатник "Рокетмена" подав до Мінкульту фільм зі сценами одностатевого сексу і вживанням наркотиків, то міністерство було б змушене відмовити у видачі прокатного посвідчення.