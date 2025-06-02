Emirates думає про відміну рейсів до росії на тлі атак дронами

Це одна з кількох компаній, яка зберегла авіасполучення з рф після повномасштабного вторгнення .

Одна з найбільший в світі далекомагістральних авіакомпаній Emirates може змінити маршрути до рф після українських атак БпЛА вглиб російських авіабаз.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

"Ця остання подія була трохи більш тривожною", - заявив президент компанії Тім Кларк.

Він додав, що коли ситуація стане трохи гострішою, якщо можна так висловитися, ми переглянемо все це.

Компанія Emirates наразі не припиняє рейси, проте уважно стежить за безпековою ситуацією. Компанія має запасні плани, зокрема забезпечує літаки додатковим паливом для можливості повернення у разі потреби.

"Якщо з'являться будь-які ознаки проблем, ми виходимо з гри", - сказав Кларк.

Також турецька Pegasus Airlines оголосила, що продовжує польоти до росії, щоденно перевіряє безпекові ризики.

"Це щоденний, навіть щогодинний огляд", — зазначила генеральна директорка авіакомпанії Гуліз Озтюрк.

Поки що тільки кілька авіакоапаній, серед яких Emirates і Pegasus, зберігають авіасполучення з рф.

Тоді як більшість компаній зі США, ЄС та інших країн припинили польоти після вторгнення рф в Україну ще 2022 році.