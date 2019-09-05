Емпайр-Стейт-Білдінг 9 травня підсвітять синьо-жовтим
"Щоб відсвяткувати День Європи 2019 року, знаменита пам'ятка Нью-Йорка, Емпайр-Стейт-Білдінг, в одинадцяте буде підсвічена кольорами прапора Європейського Союзу, синім і жовтим - цього року в четвер, 9 травня", - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення прес-служби місії ЄС у США.
9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив свою історичну пропозицію про об'єднаний європейський союз вугілля і сталі.
Ця пропозиція, відома як "декларація Шумана", вважається одним із основоположних документів сьогоднішнього Європейського Союзу.
Щороку представництво Євросоюзу при Організації Об'єднаних Націй проводить святкування, присвячене Дню Європи.
У 2006 році губернатор Нью-Йорку Джордж Патакі оголосив 9 травня Днем Європи у Емпайр-Стейт-Білдінг.
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