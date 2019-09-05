Емпайр-Стейт-Білдінг 9 травня підсвітять синьо-жовтим

"Щоб відсвяткувати День Європи 2019 року, знаменита пам'ятка Нью-Йорка, Емпайр-Стейт-Білдінг, в одинадцяте буде підсвічена кольорами прапора Європейського Союзу"

9 травня, коли в країнах ЄС відзначається День Європи, відому пам'ятку Нью-Йорка Емпайр-Стейт-Білдінг підсвітять синім та жовтим - кольорами прапора Євросоюзу.

"Щоб відсвяткувати День Європи 2019 року, знаменита пам'ятка Нью-Йорка, Емпайр-Стейт-Білдінг, в одинадцяте буде підсвічена кольорами прапора Європейського Союзу, синім і жовтим - цього року в четвер, 9 травня", - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення прес-служби місії ЄС у США.

9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив свою історичну пропозицію про об'єднаний європейський союз вугілля і сталі.

Ця пропозиція, відома як "декларація Шумана", вважається одним із основоположних документів сьогоднішнього Європейського Союзу.

Щороку представництво Євросоюзу при Організації Об'єднаних Націй проводить святкування, присвячене Дню Європи.

У 2006 році губернатор Нью-Йорку Джордж Патакі оголосив 9 травня Днем Європи у Емпайр-Стейт-Білдінг.