Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Енергетична галузь Норвегії стикається з загрозами з боку росії – Reuters

27 серпня 2024, 15:34
Енергетична галузь Норвегії стикається з загрозами з боку росії – Reuters
Фото: Главком
Керівник норвезької контррозвідки Беате Гангаас підкреслила, що росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії.

Норвезькі енергетичні об'єкти знаходяться під ризиком можливих диверсій, які росія може вчинити у будь-який момент. Про це заявили у контррозвідці країни. Інші європейські держави також попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє Reuters.

На закритій зустрічі, організованій норвезькою контррозвідувальною службою PST, представники Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії обговорювали ризики шпигунства та диверсій з боку росії. 

Керівник норвезької контррозвідки Беате Гангаас підкреслила, що росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії.

"Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про росію", - заявила вона.

Видання нагадує, що раніше норвезькі спецслужби вже наголошувати на загрозі можливих атаках на нафтовий сектор Норвегії. 

Служби безпеки семи європейських країн під час зустрічі також попередили Норвегію про загрозу з боку росії для її критичної енергетичної інфраструктури. 

Сінан Селен, віце-президент Федерального відомства захисту конституції Німеччини, зазначив, що загроза стосується як Норвегії, яка є ключовим постачальником енергії в регіоні, так і взагалі всієї Європи.

Після початку повномасштабної війни росії проти України активність російських спецслужб і можливі загрози для європейської критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, значно зросли. У цей період норвезькі спецслужби регулярно фіксували випадки підозрілої активності з боку рф: збір розвідувальної інформації та можливі спроби саботажу нафтових і газових об'єктів.

Норвезькі офіційні особи неодноразово попереджали про високий ризик диверсій з боку росії, що могло призвести до серйозних наслідків для енергопостачання в Європі.

Інцидент із підривом на газопроводів Nord Stream у вересні 2022 року став одним із найгучніших прикладів російських диверсій у Європі. Хоча Норвегія безпосередньо не постраждала від цих подій, вони значно посилили занепокоєння щодо безпеки. Норвезькі спецслужби були залучені до розслідування інциденту.

Норвегіяенергетикаросія загроза

Останні матеріали

росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється