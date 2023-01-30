Енергетичне співтовариство ЄС створило пункт контролю за енергосектором України

Будуть моніторити енергоринки та корпоративне управління

Енергетичне співтовариство вирішило посилити моніторинг енергетичного сектору України. З , та створило комісію, яка стежитиме за енергетичним ринком та корпоративним управлінням в українській енергетиці. Про це повідомляється на сайті організації.

"З метою впорядкування та консолідації своїх функцій моніторингу в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо України, найбільшого члена Енергетичного Співтовариства Секретаріат створив Наглядовий пункт енергетичного ринку України. Наглядовий пункт буде уважно стежити та аналізувати всі події, пов'язані з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні", - йдеться в повідомленні.

В якості першої оцінки Секретаріат поділився з органом енергетичного регулювання, НКРЕКП, своєю оцінкою Постанови 1689 від 17 грудня 2022 року про врегулювання невідкладних питань, пов'язаних із забезпеченням безпеки постачання та запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в енергетичній системі України. Секретаріат також поділився своєю попередньою оцінкою законопроекту, що впливає на корпоративне управління державними підприємствами, з відповідними комітетами Верховної Ради, - повідомляється на сайті Енергетичного співтовариства ЄС.