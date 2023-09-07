Енергетика Європи все ще далека від безпеки – CNN

Найбільше занепокоєння полягає в тому,що зараз знаходиться в резерві, - це зріджений природний газ (СПГ).

Європейські чиновники та аналітики побоюються, що якими б вражаючими не були досягнення Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення Європи далеко не є безпечним в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє CNN.

Найбільше занепокоєння полягає в тому, що, хоча вся Європа диверсифікувала свій імпорт газу, більша частина того, що зараз знаходиться в резерві, - це зріджений природний газ (СПГ).

"СПГ - це настільки очевидне рішення, що воно стало пріоритетом, але оскільки СПГ настільки гнучкий і продається, його походження трохи складніше відстежити", - говорить Мілан Елкербоут, науковий співробітник Центру досліджень європейської політики.

"Це означає, що побічно частина СПГ може надходити з росії, що як і раніше буде сприяти їх доходам", - додає він.

Хоча ЄС заявляє, що більшість його СПГ купується в США, Катарі та Нігерії, він часто продається на біржах, де контракти укладаються на обсяги без будь-якого посилання на походження.

Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що наразі повна відмова від постачання російського газу є майже нездійсненним завданням для країн Євросоюзу.