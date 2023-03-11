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Енергетики отримали 131 тонну обладнання від міжнародних партнерів

11 березня 2023, 15:55
Енергетики отримали 131 тонну обладнання від міжнародних партнерів
Джерело: 24tv.ua
Серед наданого енергообладнання – генератори та роз’єднувачі, які надіслали до України Японія, Нідерланди та Республіка Корея.

Міністерство енергетики України передало ПрАТ "Укргідроенерго" чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання вагою близько 10 тонн. Загальний вантаж допомоги, яку вже отримали наші енергетики від союзників - 131 тонна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

“Дякуємо нашим партнерам за цю допомогу. Завдяки міжнародній підтримці ми стабілізуємо роботу енергосистеми та  будемо надалі її зміцнювати та робити більш стійкою”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зауважимо, що за рік від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням, загальна вага якої сягнула понад 5 650 тонн.

За даними Міненерго, серед обладнання, яке отримала Україна – понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ліній електропередач (ЛЕП), пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів.

Герман Галущенко пояснив, що завдяки цій допомозі вдалося відновити роботу великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії.

Відтак за рік повномасштабної війни рф гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів. Це Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.

 

“Використовуючи устаткування від наших партнерів, ми повернули світло і тепло мільйонам українців, пройшли цю надскладну зиму і вже готуємося до наступного опалювального сезону. Міжнародна коаліція робить внесок не тільки у нашу, але й світову енергетичну безпеку”, – підсумував Герман Галущенко.

 

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