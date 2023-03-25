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Енергетики просять цього року відмовитися від "Години Землі"

25 березня 2023, 18:39
Енергетики просять цього року відмовитися від
Джерело: 24tv.ua
Оскільки, це може нашкодити енергосистемі Україна, яка ще в повному обсязі не відновлена після обстрілів російських терористів.

В цьому році українці мають повне право не долучатися до міжнародної акції "Година Землі".

Про це йдеться у заяві НЕК "Укренерго". 

У компанії пояснюють, що одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки.

"Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення - коли "Година Землі" завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми.  Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!", - йдеться у повідомлені.

 

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