Енергетики просять цього року відмовитися від "Години Землі"

Оскільки, це може нашкодити енергосистемі Україна, яка ще в повному обсязі не відновлена після обстрілів російських терористів.

В цьому році українці мають повне право не долучатися до міжнародної акції "Година Землі".



Про це йдеться у заяві НЕК "Укренерго".

У компанії пояснюють, що одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки.

"Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення - коли "Година Землі" завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми. Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!", - йдеться у повідомлені.