Енергетики встановлюють іноземне обладнання, яке вважалося несумісним із нашим, - Шмигаль

Україна підготувала серйозні запаси різного електрообладнання, дротів та опор ще до жовтня, тобто до початку масованих обстрілів російських окупантів, оскільки влада розуміла, що такий терор зі сторони рф може бути

Українські енергетики інколи прилаштовують обладнання від іноземних партнерів, яке вважалося несумісним із нашою системою, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

За його словами, Україна підготувала серйозні запаси різного електрообладнання, дротів та опор ще до жовтня, тобто до початку масованих обстрілів російських окупантів, оскільки влада розуміла, що такий терор зі сторони рф може бути.

Шмигаль зазначив, що Україна домовилася з партнерами, і в нашу країну безперервно йде потік трансформаторів, які нам необхідні. Проте є унікальне обладнання, яке неможливо придбати - лише виготовити, а це може займати місяці.

"Ми максимально прискорюємо цей процес, наші енергетики іноді прилаштовують обладнання, про яке іноземні партнери говорили, що воно несумісне з нашою системою", - додав прем'єр.