Енергетики вводять нові графіки: світла стане більше

Нова схема запрацює вже з понеділка, 16 грудня.

Оновлені графіки відключення світла, які ввели в Україні, дадуть змогу збільшити кількість часу зі світлом.

Про це повідомив керівника компанії YASNO Сергій Коваленко на Facebook-сторінці.

"Ранок. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень змінюються. Пояснюю, як. Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою", - йдеться в дописі.

За словами Коваленка, в Україні вводять уніфіковані графіки для всієї країни, це означає, що графіки будуть виглядати і діяти однаково в усіх містах, а кількість часу збільшиться.

В компанії додають, що це стало можливим, бо по всій країні кожну групу поділили на підгрупи і тепер коли всю групу вимикати не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему.

"Як наслідок, більше людей будуть одночасно зі світлом. Але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії або ворог пошкодить лінії електропередач графіки для цього регіону зміняться", - додав він.

Керівник YASNO Сергій Коваленко зазначив, що в новому підході основним часовим проміжком, яким користуватимуться оператор системи розподілу, буде 30 хвилин і "це зафіксовано на папері".

За його словами, саме стільки часу тепер відводиться на те, щоб будинок увімкнули після знеструмлення. Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків.

Також групи остаточно стають чергами, з’являються підчерги.

"Підчерга - це черга, поділена навпіл, тобто було шість черг. Тепер буде дванадцять підчерг. Для чого? Для того, щоб коли "Укренерго" дає обмеження, для якого можна було б вимкнути лише половину користувачів у черзі, це робити, а не вирубати всю чергу. Тобто тепер підхід стає більш гнучким і в питанні кількості відключених споживачів", - підсумував Коваленко.

Графіки відключень світла вводять на тлі російських обстрілів української енергетики, коли в країні великий дефіцит електроенергії.