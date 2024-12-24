Енергоатом повідомив про 5-годинну кібератаку на сайт компанії

23 грудня протягом п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.

Зазначається, що атака ініційована злочинцями з території країни-агресорки.

"Хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів. Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту", - йдеться в повідомленні.

Кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати в звичному режимі.

"Ви можете триматися в курсі всіх новин та подій компанії, завжди отримуючи інформацію з нашого офіційного вебсайта за посиланням, кібербезпека якого забезпечується на найвищому рівні", - додали в Енергоатомі.