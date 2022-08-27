Енергоатом: росіяни катують працівників ЗАЕС

Аби ті не сказали "зайвого" інспекторам МАГАТЕ

Спецслужби рф катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Про це повімляє Енергоатом у Telegram.

"Працівники ЗАЕС відзначають, що зараз на станції панує атмосфера страху", - йдеться у повідомленні.

"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити", - сказав один з українських атомників.

Крім того, загарбники готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, вони планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".

російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". «Люди повертаються після цих «розмов» у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали», - пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, інспектори Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) планують приїхати на захоплену росією Запорізьку АЕС на початку наступного тижня.