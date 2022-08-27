Енергоатом: росіяни катують працівників ЗАЕС
Спецслужби рф катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.
Про це повімляє Енергоатом у Telegram.
"Працівники ЗАЕС відзначають, що зараз на станції панує атмосфера страху", - йдеться у повідомленні.
"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити", - сказав один з українських атомників.
Крім того, загарбники готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, вони планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".
російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". «Люди повертаються після цих «розмов» у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали», - пояснив співрозмовник.
Нагадаємо, інспектори Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) планують приїхати на захоплену росією Запорізьку АЕС на початку наступного тижня.
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