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Енергоатом: росіяни катують працівників ЗАЕС

Ольга
Матарикіна
Аби ті не сказали "зайвого" інспекторам МАГАТЕ
Енергоатом: росіяни катують працівників ЗАЕС

Спецслужби рф катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Про це повімляє Енергоатом у Telegram.

"Працівники ЗАЕС відзначають, що зараз на станції панує атмосфера страху", - йдеться у повідомленні.

"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити", - сказав один з українських атомників.

Крім того, загарбники готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, вони планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".

російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". «Люди повертаються після цих «розмов» у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали», -  пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, інспектори Міжнародної агенції  з атомної енергії (МАГАТЕ) планують приїхати на захоплену росією Запорізьку АЕС на початку наступного тижня.

 

 


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27 08 2022 11:38
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