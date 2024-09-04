Енергоатом спростував аварію на Південноукраїнській АЕС
04 вересня 2024, 16:09
Південноукраїнська АЕС. Фото: tsn.ua
У травні було оголошено про початок підготовчих робіт з будівництва на станції двох нових блоків – №4 та №5.
На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу один із блоків.
Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомляє директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", – написав він на своїй Facebook-сторінці.
За словами Харченка, переможні реляції АТ НАЕК "Енергоатом", які стосувались дострокового завершення ремонтів, мають "не тільки радувати, але й лякати".
Експерт вважає, що якщо блоки будуть входити з ладу взимку, то країна опиниться у вкрай важкій ситуації.
Пізніше АТ НАЕК "Енергоатом" повідомив, що на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій.
"В роботі одного із енергоблоків станції виявлено проблему, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – відповідно до регламенту через наявність проблеми", – йдеться у заяві енергетичної компанії.
Причиною виникнення ситуації називають складні перехідні режими, які пов’язані з обстрілами з боку росіян.
Проблеми усунуть після того, як спеціалісти зможуть відновити пошкоджені лінії та забезпечити можливість видачі електроенергії. В "Енергоатомі" додали, що подія не пов’язана із ремонтною кампанією.