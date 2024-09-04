Енергоатом спростував аварію на Південноукраїнській АЕС

У травні було оголошено про початок підготовчих робіт з будівництва на станції двох нових блоків – №4 та №5.

На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу один із блоків.

Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомляє директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"‎Енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт"‎, – написав він на своїй Facebook-сторінці.

За словами Харченка, переможні реляції АТ НАЕК "Енергоатом", які стосувались дострокового завершення ремонтів, мають "не тільки радувати, але й лякати".