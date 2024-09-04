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Енергоатом спростував аварію на Південноукраїнській АЕС

04 вересня 2024, 16:09
Енергоатом спростував аварію на Південноукраїнській АЕС
Південноукраїнська АЕС. Фото: tsn.ua
У травні було оголошено про початок підготовчих робіт з будівництва на станції двох нових блоків – №4 та №5.
На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу один із блоків.
 
Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомляє директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
 
"‎Енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт"‎, – написав він на своїй Facebook-сторінці. 
 
За словами Харченка, переможні реляції АТ НАЕК "Енергоатом", які стосувались дострокового завершення ремонтів, мають "не тільки радувати, але й лякати".
 
Експерт вважає, що якщо блоки будуть входити з ладу взимку, то країна опиниться у вкрай важкій ситуації. 
 
 Пізніше АТ НАЕК "‎Енергоатом" повідомив‎, що на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій. 
 
"В роботі одного із енергоблоків станції виявлено проблему, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – відповідно до регламенту через наявність проблеми", – йдеться у заяві енергетичної компанії. 
 
Причиною виникнення ситуації називають складні перехідні режими, які пов’язані з обстрілами з боку росіян. 
 
Проблеми усунуть після того, як спеціалісти зможуть відновити пошкоджені лінії та забезпечити можливість видачі електроенергії. В "‎Енергоатомі" додали, що подія не пов’язана із ремонтною кампанією.

 

війна в Україніросія окупантиПівденноукраїнська АЕС

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