"Енергоатом" застрахував усі АЕС на випадок ядерного інциденту

НАЕК "Енергоатом" у червні уклав договір страхування на понад 5 млрд гривень від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України.

Україні буде важно отримати страхову компенсацію у випадку підриву росіянами Запорізької АЕС.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"У червні поточного року "Енергоатом" уклав договір страхування на понад 5 млрд грн щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. У відповідному договорі, зокрема, зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС надається з відкладальною умовою після звільнення станції від окупантів, оскільки наразі вона не контролюється Україною та єдиним легітимним оператором – ДП "НАЕК "Енергоатом",– зазначається у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що не контролюють дії окупантів та не здійснюють управління реакторними установками відповідно до вимог українського ядерного законодавства, тому не несуть відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС.

Відносно інших вітчизняних атомних електростанцій, які працюють на підконтрольній Україні території, страхування за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, діє повною мірою. Як пояснили в компанії, такі виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів є стандартною світовою практикою.

В "Енергоатомі" підкреслили, що відповідно до норм чинного законодавства, не підлягають обов’язковому відшкодуванню випадки заподіяння ядерної шкоди внаслідок ядерного інциденту, який спричинений, зокрема, воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами.