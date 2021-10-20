Енергокриза показала безумство деяких кліматичних цілей ЄС - Ярослав Качинський

"Ціни на енергоносії б'ють по багатьох країнах ЄС із такою силою, що їхні громадяни просто не погодяться підвищувати їх і надалі в ім'я якихось бездоказових теорій",- сказав Качинський

Ситуація зі зростанням цін на енергоносії в Європейському Союзі показала безумство принаймні частини кліматичних цілей ЄС, викладених, зокрема, в пакеті законопроектів Fit for 55 щодо скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі, глава правлячої в країні ультраконсервативної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, пише Інтерфакс-Україна.

"Щонайменше частина так званої зеленої політики (Green Deal - ІФ) - це безумство, а в інших випадках - теорії без доказів. Не можна стверджувати, що Європа, яка викидає 8% парникових газів, змінює клімат. Творці та прихильники Fit for 55, м'яко кажучи, зазнали насмішок. Ціни на енергоносії б'ють по багатьох країнах ЄС із такою силою, що їхні громадяни просто не погодяться підвищувати їх і надалі в ім'я якихось бездоказових теорій", - сказав він в інтерв'ю виданню Gazeta Polska.

Як повідомлялося, Європейська Комісія в липні поточного року презентувала пакет законопроектів, який отримав назву Fit for 55, для скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та реалізації проміжних цілей стратегії Green Deal із досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року.