Енергоресурси й нафта – один із найважливіших ключів до миру – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на прагнення президента США Дональда Трампа домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення росії в Україну.

“Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме росія старається затягнути агресію та окупацію”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. Тому Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з росією щодо енергоресурсів.