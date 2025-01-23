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Енергоресурси й нафта – один із найважливіших ключів до миру – Зеленський

23 січня 2025, 21:33
Енергоресурси й нафта – один із найважливіших ключів до миру – Зеленський
Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з рф щодо енергоресурсів, наголосив президент
Президент України Володимир Зеленський відреагував на прагнення президента США Дональда Трампа домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
 
Про це ідеться у його зверненні.
 
Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме росія старається затягнути агресію та окупацію”, - наголосив президент.
 
Володимир Зеленський зауважив, що енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. Тому Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з росією щодо енергоресурсів. 
 
Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи”, - підсумував голова держави.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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