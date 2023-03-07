Енергосектор України отримав 5,6 тис. тонн допомоги

Завдяки цій допомозі Україна змогла відновити роботу великої кількості об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали від обстрілів росії.

В Україну за рік з початку повномасштабного вторгнення росії надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 5650 тонн.

Про це повідомляє Міненерго у вівторок, 7 березня.

"Серед обладнання, яке отримала Україна, - понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що завдяки цій допомозі Україна спромоглася відновити роботу великої кількості об'єктів енергетичної інфраструктури, обстріляних росіянами з ракет, дронів та артилерії.

Допомогу надали 30 країн: Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада та США.