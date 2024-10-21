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Енергосистема Куби впала вчетверте за дві доби – Reuters

21 жовтня 2024, 16:53
Енергосистема Куби впала вчетверте за дві доби – Reuters
Фото: EPA/UPG
Від'єднання електроенергії після кількох тижнів віялових вимкнень спричинило невеликі протести по всьому острову в Карибському морі.
20 жовтня на Кубі стався великий збій в електромережі вчетверте за 48 годин, без світла залишилися мільйони абонентів.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Від'єднання електроенергії після кількох тижнів віялових вимкнень спричинило невеликі протести по всьому острову в Карибському морі, де тропічний шторм загрожував завадити зусиллям із відновлення подавання електроенергії.
 
Зокрема, протестувальники перекрили дороги купами сміття біля Сан-Мігель-де-Падрон, бідному районі на околиці Гавани, перш ніж їх розігнали сили безпеки.
 
Президент Куби Мігель Діас-Канель у зверненні на національному телебаченні закликав кубинців висловлювати своє невдоволення ситуацією, яка склалася, дисципліновано й ввічливо, не здійснюючи актів вандалізму.
 
Національна електромережа Куби вперше вийшла з ладу приблизно опівдні 18 жовтня, залишивши майже 10 млн людей без світла. Відтоді мережа виходила з ладу тричі. Удень 20 жовтня Куба відновила подавання електроенергії 160 тис. клієнтів у Гавані. Однак ближче до вечора ситуація різко погіршилася, коли чергова повна відмова електромережі змусила владу починати все з нуля, що створило загрозу ще кількох днів масштабних вимкнень.
 
Reuters зазначає, що це спричинило нові сумніви щодо можливості швидкого розв'язання проблеми на острові. Повторні збої означають серйозний спад у зусиллях уряду щодо швидкого відновлення подавання електроенергії жителям, більшість із яких і так уже страждає від багатомісячних вимкнень електроенергії.
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