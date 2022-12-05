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ПОЛІТИКА

Енергосистема України працює та залишається цілісною, - Шмигаль

05 грудня 2022, 19:26
Енергосистема України працює та залишається цілісною, - Шмигаль
Фото: Укрінформ
Енергетична система України залишається функціонуючою та цілісною після чергової хвилі ракетних ударів росії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загальнонаціональна енергосистема України залишається функціонуючою та цілісною після чергової хвилі ракетних ударів росії. Про це він повідомив у  Telegram

"Терористична країна росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане. Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною", - написав прем'єр.

Він додав, що постраждали енергетичні об’єкти в трьох українських областях – Київській, Вінницькій та Одеській, а деякі регіони зіткнулися з "аварійними відключеннями", щоб "збалансувати систему".

Сирени повітряної тривоги сьогодні спрацювали в багатьох областях України, оскільки росія нанесла восьмий масований ракетний удар по різних регіонах, що спричинило перебої з електропостачанням.

Командування ЗСУ повідомило, що збито понад 60 із понад 70 ракет, запущених сьогодні росією по Україні. 

 


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