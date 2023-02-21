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ПОЛІТИКА

Енергосистема України працює з резервом, але є пошкодження ліній — Галущенко

21 лютого 2023, 12:03
Енергосистема України працює з резервом, але є пошкодження ліній — Галущенко
Фото: Укрінформ
Сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів.

Сьогодні, 21 лютого, енергосистема України працює стабільно з резервом. Проте у західних та центральних областях є пошкодження через негоду.

Про це повідомляє  Міністерство енергетики.

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів. При цьому в Україні є достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

Проте міністр додав, що є пошкодження електромереж через сильні пориви вітру в центральних та західних регіонах. Найбільше - у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що через вітер у регіоні аварійно відключені 17 ЛЕП. У зв'язку з цим знеструмлені 57 населених пунктів, з них 27 - повністю, 30 - частково.

Він закликає не наближатися до місця обриву проводів ближче ніж на вісім метрів, оскільки можна отримати смертельний удар струмом.

За даними енергетиків, сьогодні споживання електроенергії в Україні на рівні понеділка, дефіциту немає, імпорт зменшився. Ліміти споживання до областей не доводились. Проте можуть бути відключення світла, якщо споживання різко збільшиться.

Сьогодні заміри проводять у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Тому там світло вимикати не будуть.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження.


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