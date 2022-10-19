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Ердоган домовився з путіним про створення "газового хабу"

За словами турецького президента, країни Європи таким чином зможуть отримувати російський газ.
Ердоган домовився з путіним про створення "газового хабу" Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що домовився з російським диктатором владіміром путіним про створення "газового хабу".

Про це турецький лідер сказав, виступаючи в парламенті перед членами своєї Партії справедливості та розвитку, пише Reuters.

За його словами, країни Європи зможуть отримувати російський газ через цей "хаб".
 

"Європа зараз шукає, де взяти природний газ. На щастя, у Туреччини такої проблеми немає. Більше того  я сподіваюся, що Туреччина також стане "газовим хабом". На нашій останній зустрічі ми домовилися з паном путіним щодо цього питання. За його власними словами, Європа може отримувати природний газ через Туреччину"– заявив він під час виступу.

Що відомо про "газовий хаб"

путін виступив з ідеєю створення "газового хабу" в Туреччині на переговорах з Ердоганом в Астані 13 жовтня. Мовляв, москва може зробити транзит газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.

Пізніше Ердоган доручив уряду опрацювати кроки щодо створення майданчика для продажу газу до Європи та інших країн на заміну пошкодженим "Північним потокам".

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19 10 2022 16:40
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