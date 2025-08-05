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ПОЛІТИКА

Ердоган готується до візиту в Київ (оновлено)

05 серпня 2025, 08:45
Ердоган готується до візиту в Київ (оновлено)
Фото: tccb.gov.tr
Ключових тем візиту - дві.

Президент Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями здійснить візит до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Türkiye з посиланням на джерела в турецьких дипломатичних колах.

Можливий візит підтвердив і посол України в Анкарі Наріман Джелял.

На порядку денному візиту — угода про зону вільної торгівлі, а також зусилля з досягнення миру у війни між росією та Україною.

Візит президента Ердогана відбувається після переговорів між Україною та росією в Стамбулі. На цих переговорах сторони дійшли згоди щодо обміну 1200 військовополонених. Зеленський подякував Ердогану за його роль у цьому процесі й запропонував організувати нову зустріч лідерів до кінця серпня.

Анкара від початку війни залишається однією з небагатьох країн, яка підтримує контакт з обома сторонами. Туреччина вже приймала переговори в Стамбулі та Анталії, а також відіграла провідну роль у досягненні домовленості, відомої  як Чорноморська зернова ініціатива.

Як повідомляє видання, під час візиту до Києва Ердоган приділить значну увагу економічній співпраці. Очікується, що між Україною та Туреччиною нарешті набуде чинності угода про вільну торгівлю. Ця угода має на меті збільшити обсяг торгівлі між двома країнами та сприятиме повоєнному відновленню України.

Угода, яку підписували 15 років і яка досі чекає на ратифікацію, може кардинально змінити економічні відносини України з 85-мільйонною Туреччиною.

Оновлено

Інформація про запланований найближчими днями візит до України турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана не відповідає дійсності. Про це "Суспільному" заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял.

"На завдання президента України українська сторона працює, щоб такий візит відбувся, але станом на зараз немає жодного підтвердження поїздки", – зазначив Джелял.

Реджеп Таїп Ердоганвізит в УкраїнуВолодимир Зеленськийвійна

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