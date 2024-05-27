Ердоган хоче, щоб парламент розробив та ухвалив нову конституцію

Критики вважають, що це відволікання уваги від більш нагальних проблем.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час виступу 27 травня, в річницю військового перевороту в Туреччині 1960 року, закликав парламент розробити нову конституцію, назвавши це "національним обов'язком".

Про це пише місцеве видання Turkish Minute.

Ердоган у своєму виступі зауважив, що його уряд неодноразово намагались скинути, а останні редакції конституції Туреччини 1961 та 1982 років були породженням військових режимів і не мали справжньої суспільної згоди.

"У Туреччині суверенітет беззастережно належить нації. Ми не визнаємо ніякої влади, що стоїть над національною волею. З новою конституцією ми прагнемо ще більше утвердити цей принцип", – сказав він.

Президент Туреччини розкритикував чинну конституцію, заявивши, що вона була нав'язана елітами і не відображає національну волю.

Заяви Ердогана пролунали на тлі конституційної кризи, спричиненої ув'язненням опозиційного депутата Джана Аталая. Він залишився за ґратами, незважаючи на два рішення Конституційного суду, які його виправдали, що сталось уперше в історії Туреччини.

Наразі в Туреччині діє конституція, яка була розроблена після військового перевороту 1980 року. До Конституції 1982 року неодноразово вносилися поправки, але її все ще критикують за те, що вона далека від демократії і лібералізму.

Протягом останніх кількох місяців Ердоган та офіційні особи з його Партії справедливості та розвитку обговорювали необхідність нової конституції. Водночас, критики вважають, що Ердоган далекий від того, щоб дозволити людям користуватися навіть свободами, наданими чинною конституцією. Вони стверджують, що поштовх Ердогана до нової конституції може бути спрямований на відволікання уваги від більш нагальних соціально-економічних проблем і консолідацію влади під виглядом реформ.

Річна інфляція в Туреччині за оцінкою експертів може досягти за результатами року рекордного показника 70% за рік. Центральний банк Туреччини діє, але не активно і не продовжує зростання процентних ставок, не стримуючи економіку за класичними монетаристським підходом. Разом з інфляційними процесами, мінімальна заробітна плата зросла, а ціни на продукти теж стали значно дорожчими