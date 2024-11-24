Ердоган і Рютте обговорять війну в Україні – Reuters

Ердоган і генсек НАТО Рютте обговорять зміни у війні в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить останні події війни рф проти України з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час його завтрашнього візиту до Анкари.

Про це розповів один із турецьких політиків, передає Reuters.

У зв'язку з цим видання зазначило, що 21 листопада рф вдарила по Україні новою гіперзвуковою балістичною балістичною ракетою середньої дальності у відповідь на використання Києвом американських і британських ракет по цілях у глибині території рф.

Річ у тім, що Ердоган виступив проти того, що США дозволили Україні використовувати ракети великої дальності для атак на територію рф, заявивши, що це ще сильніше загострить війну.

Крім України Ердоган і Рютте також обговорять усунення перешкод для оборонних закупівель між союзниками по НАТО і спільну боротьбу альянсу з тероризмом, додав турецький чиновник.