Ердоган може відвідати рф для зустрічі з путіним – ЗМІ

Остаточної дати наразі також немає.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор владімір путін зустрінуться або наприкінці серпня, або на початку вересня.

Про це пише A Haber.

За даними ЗМІ, спершу планувалося, що путін відвідає Туреччину. Втім, тепер не виключають, що Ердоган може приїхати у росію.

Хай там як, точна дала їх зустрічі все ще не називається. Є лише приблизні терміни - кінець серпня та початок вересня.

Нагадаємо, під час зустріч з російським президентом владіміром путіним турецький лідер Реджеп Ердоган планує обговорити питання продовження "зернової угоди", яка дозволяла безпечний експорт українського зерна з чорноморських портів Одеської області. Після виходу з домовленості 17 липня росія почала завдавати ракетних ударів та здійснювати атаки дронами по портовій інфраструктурі України.