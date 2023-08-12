Ердоган може відвідати рф для зустрічі з путіним – ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор владімір путін зустрінуться або наприкінці серпня, або на початку вересня.
Про це пише A Haber.
За даними ЗМІ, спершу планувалося, що путін відвідає Туреччину. Втім, тепер не виключають, що Ердоган може приїхати у росію.
Хай там як, точна дала їх зустрічі все ще не називається. Є лише приблизні терміни - кінець серпня та початок вересня.
Нагадаємо, під час зустріч з російським президентом владіміром путіним турецький лідер Реджеп Ердоган планує обговорити питання продовження "зернової угоди", яка дозволяла безпечний експорт українського зерна з чорноморських портів Одеської області. Після виходу з домовленості 17 липня росія почала завдавати ракетних ударів та здійснювати атаки дронами по портовій інфраструктурі України.