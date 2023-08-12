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ПОЛІТИКА

Ердоган може відвідати рф для зустрічі з путіним – ЗМІ

12 серпня 2023, 17:24
Ердоган може відвідати рф для зустрічі з путіним – ЗМІ
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Остаточної дати наразі також немає.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор владімір путін зустрінуться або наприкінці серпня, або на початку вересня. 

Про це пише A Haber.

За даними ЗМІ, спершу планувалося, що путін відвідає Туреччину. Втім, тепер не виключають, що Ердоган може приїхати у росію. 

Хай там як, точна дала їх зустрічі все ще не називається. Є лише приблизні терміни - кінець серпня та початок вересня. 

Нагадаємо, під час зустріч з російським президентом владіміром путіним турецький лідер Реджеп Ердоган планує обговорити питання продовження "зернової угоди", яка дозволяла безпечний експорт українського зерна з чорноморських портів Одеської області. Після виходу з домовленості 17 липня росія почала завдавати ракетних ударів та здійснювати атаки дронами по портовій інфраструктурі України.

ПутінзустрічЕрдоганзернова угода

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