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Ердоган не зміг переконати путіна повернутися до зернової угоди

04 вересня 2023, 18:07
Ердоган не зміг переконати путіна повернутися до зернової угоди
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Для відновлення експорту зерна з України кремль вимагає виконання раніше поставлених умов.

4 вересня у Сочі відбулися переговори президента Туреччини та диктатора путіна. Усі зусилля Ердогана відновити угоду про вивезення українського зерна виявилися марними.

Про це повідомляє російська служба Bild.

За підсумками зустрічі з турецьким лідером путін знову висунув свої вимоги. Він заявив, що рф зможе відновити зернову угоду лише після того, як "будуть виконані всі домовленості щодо російського агроекспорту". 

"Ми знаємо, що за посередництва президента Туреччини були досягнуті домовленості, були проекти документів узгоджені між російською та українською делегацією, але потім Україна відправила їх на смітник. До цього ніхто не повертається. Ми чуємо про якісь нові ініціативи, але це не те, що коли-небудь з нами обговорювалося. Тому ми нічого нового не сприймаємо", - сказав путін.

Тим часом видання Anadolu зазначає, що Ердоган закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Також він повідомив, що Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо зернової угоди. Ердоган висловив упевненість, що "в рамках цього нового процесу можна досягти необхідних результатів".

За інформацією турецьких ЗМІ, Ердоган заявив, що для відновлення зернової угоди "Україні, безумовно, необхідно пом'якшити свої підходи щодо спільних кроків з росією".

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