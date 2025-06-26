Ердоган обговорив із Трампом переговори між Україною і рф

Трамп готовий приїхати на переговори між Україною і рф за однієї умови, розповів турецький президент

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп приєднається до мирних переговорів між Україною і росією за умови, якщо у них погодиться взяти участь російський правитель путін.

Про це, за словами Ердогана, Трамп йому сказав під час зворотного рейсу із саміту НАТО, пише Reuters.

Ердоган розповів, що під час своєї першої зустрічі із Трампом з часу його повернення на посаду він повідомив президенту США, що Анкара прагне, аби український та російський лідери зібралися разом у Туреччині для мирних переговорів.

"Трамп сказав: "Якщо президент росії путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми встановимо необхідні контакти, і, дай Бог, відбудеться ця зустріч якомога швидше", – цитує Ердогана Reuters.