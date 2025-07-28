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Ердоган очікує завершення війни рф проти України

28 липня 2025, 20:13
Ердоган очікує завершення війни рф проти України
Фото: tccb.gov.tr
За словами президента Туреччини, у війні росії проти України Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україні та росії вдасться домовитися про завершення війни. У Туреччині "накриють стіл миру".
 
Про це йдетьс у заяві турецького лідера, яку наводить Hurriyet.
 
Ердоган нагадав, що його країна активізувала дипломатичні зусилля заради миру на тлі того, як у сусідніх для Туреччини країнах продовжують посилюватися кризи та війни.
 
За словами президента Туреччини, у війні росії проти України Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".
 
Він нагадав, що на третьому раунді переговорів у Стамбулі українські та російські чиновники домовилися провести новий обмін військовополоненими.
 
"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру знову буде накритий у Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - наголосив Ердоган.

 

Ердоганвійна в Україніросія окупанти

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