Ердоган очікує завершення війни рф проти України

За словами президента Туреччини, у війні росії проти України Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україні та росії вдасться домовитися про завершення війни. У Туреччині "накриють стіл миру".

Про це йдетьс у заяві турецького лідера, яку наводить Hurriyet.

Ердоган нагадав, що його країна активізувала дипломатичні зусилля заради миру на тлі того, як у сусідніх для Туреччини країнах продовжують посилюватися кризи та війни.

За словами президента Туреччини, у війні росії проти України Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".