Ердоган після зустрічі зі Зеленським може поговорити з путіним – ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі може поговорити із главою кремля владіміром путіним.
Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.
Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із путіним.
Під час візиту Зеленського обговорюватимуть останні події щодо війни рф проти України, продовження зернової угоди та двосторонні відносини.