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Ердоган після зустрічі зі Зеленським може поговорити з путіним – ЗМІ

07 липня 2023, 19:49
Ердоган після зустрічі зі Зеленським може поговорити з путіним – ЗМІ
Фото: Прямий
Напередодні український президент підтвердив, що планує в найближчому майбутньому відвідати Туреччину, де має намір зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі може поговорити із главою кремля владіміром путіним.

Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.

Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із путіним.

Під час візиту Зеленського обговорюватимуть останні події щодо війни рф проти України, продовження зернової угоди та двосторонні відносини.

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