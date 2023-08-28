Ердоган планує зустрітися з путіним наступного тижня – Bloomberg

Повідомляється, що мета зустрічі - обговорення відновлення "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір зустрітися з російським диктатором володимиром путіним у росії вже наступного тижня.



Про це пише Bloomberg з посиланням на двох турецьких чиновників.

За даними джерел, мета зустрічі - обговорення відновлення так званої "зернової угоди". Ердоган може поїхати до рф 8 вересня перед самітом "Великої двадцятки" (G20) в Індії.



Нагадаємо, президент Туреччини виступає за відновлення "зернової угоди", яка дозволяла Україні експортувати зерно через Чорне море, з якої вийшла країна-агресор. З тих пір світові ціни на пшеницю стали нестабільними.