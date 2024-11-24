Ердоган поговорив із путіним
24 листопада 2024, 17:31
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Президент Туреччини зазначив, що офіційна Анкара продовжить сприяти мирним процесам
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою рф володимиром путіним. За даними ЗМІ, далі він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це повідомляють Anadolu та A Haber.
Зазначається, що Ердоган та путін обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та росією, регіональні та глобальні питання. Зокрема, розширення обсягу торгівлі між країнами.
Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить сприяти мирним процесам. Більше подробиць адміністрація турецького президента не надала.
Водночас A Haber пише, що 25 листопада до Туреччини після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Очікується, що Ердоган та Рютте обговорять діяльність курдської організації YPG/PKK у Сирії та посередницьку роль Туреччини в російсько-українській війні. Далі генсек НАТО, за даними A Haber, вирушить до Греції, де зустрінеться прем’єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом.