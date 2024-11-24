Ердоган поговорив із путіним

Президент Туреччини зазначив, що офіційна Анкара продовжить сприяти мирним процесам

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою рф володимиром путіним. За даними ЗМІ, далі він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляють Anadolu та A Haber.

Зазначається, що Ердоган та путін обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та росією, регіональні та глобальні питання. Зокрема, розширення обсягу торгівлі між країнами.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить сприяти мирним процесам. Більше подробиць адміністрація турецького президента не надала.