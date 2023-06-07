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Ердоган пропонує розслідувати підрив Каховської ГЕС разом із російськими експертами

07 червня 2023, 17:31
Ердоган пропонує розслідувати підрив Каховської ГЕС разом із російськими експертами
Фото: Прямий
Він стверджує, що для з’ясування обставин вибуху потрібно дотримуватися “методу переговорів”.

У середу, 7 червня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з  президентом України Володимиром Зеленським запропонував створити міжнародну комісію з розслідування вибуху на дамбі Каховської гідроелектростанції, включивши до неї експертів із держави-агресорки.

Про це повідомили в офісі турецького лідера.

Під час розмови президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю експертів протиборчих сторін, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину”, - йдеться у повідомленні.

В офісі Ердогана стверджують, що Туреччина готова долучитися до переговорів з приводу цього інциденту так само, як це було під час  переговорів щодо так званого “зернового коридору”.

Підкреслюючи, що неможливо буде запобігти людським втратам, які відбуваються щодня, оскільки конфлікти тривають, президент Ердоган сказав, що його країна рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру.  При цьому, за його словами, “ідея повернення до переговорів має домінувати”.

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