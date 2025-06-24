Ердоган проситиме Німеччину підтримати продаж винищувачів Eurofighter на саміті НАТО

Туреччина чекає на запасні частини з Німеччини для своїх бойових танків Leopard, підводних човнів німецького виробництва та інших систем озброєння.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує звернутися до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за підтримкою у питанні продажу Туреччині винищувачів Eurofighter під час переговорів на полях саміту НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

Співрозмовники очікують, що Ердоган зустрінеться з німецьким канцлером у Гаазі в середу, 25 червня, оскільки Туреччина працює над замовленням десятків літаків Eurofighter Typhoon, які виробляються загальноєвропейським консорціумом.

Вони зазначили також, що Туреччина чекає на запасні частини з Німеччини для своїх бойових танків Leopard, підводних човнів німецького виробництва та інших систем озброєння.

"Ми не вважаємо правильним встановлювати бар'єри для торгівлі оборонною продукцією між союзниками", – заявив Ердоган у вівторок, 24 червня, в Анкарі перед відправленням до Гааги на саміт.

Посадовці, з якими поспілкувалося агентство, зазначили, що Туреччина хоче придбати понад 20 винищувачів Eurofighter у їхній поточній версії, відомій як Tranche 4, а також деякі старіші моделі, які дешевші і можуть бути швидко додані до її військово-повітряних сил.

За їхніми словами, країна може витратити близько 10 млрд євро на нові та вживані винищувачі, а також на ракети класу "повітря-повітря" Meteor, розроблені MBDA, спільним підприємством BAE Systems, Airbus і Leonardo.

Поряд з угодою про Eurofighter, Анкара прагне отримати схвалення президента США Дональда Трампа на придбання нових літаків F-16, а також літаків F-35, і на співпрацю у виробництві двигунів для винищувачів. Зокрема, як писали, президент Туреччини має зустрітися з Трампом у вівторок, 24 червня, ввечері в Гаазі.