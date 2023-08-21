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Ердоган розповів, коли планує зустрітися "віч-на-віч" з путіним

21 серпня 2023, 16:25
Ердоган розповів, коли планує зустрітися
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Зустріч може пройти у вересні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує зустрітися з главою рф владіміром путіним віч-на-віч у вересні.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками візиту до Угорщини, повідомляє газета Turkiye.

"У вересні пройде зустріч "Великої двадцятки" в Індії і Генеральна Асамблея ООН в США. Якщо ми знайдемо можливість в цій завантаженій обстановці, ми зустрінемося і поговоримо з путіним віч-на-віч", - наголосив Ердоган.

Також він заявив, що продовжує прагнути до організації мирних переговорів між росією і Україною.

"Ми прагнемо до цього, в цьому наша надія. Іншими словами, ми говорили про приїзд Зеленського, про наші зустрічі з ним, а також про наші зустрічі на саміті лідерів НАТО. Я сподіваюся, що ми доб'ємося результатів, якщо два лідери позитивно сприймуть наше посередництво", - зазначив Ердоган.

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