Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ердоган: Туреччина прагне бути посередником для "справедливого миру" між Україною та рф

03 липня 2024, 20:20
Ердоган: Туреччина прагне бути посередником для
Фото: Прямий
Ердоган також додав, що Туреччина може закласти основу для консенсусу щодо припинення війни між росією й Україною, спочатку шляхом припинення вогню, а потім миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та російською федерацією.

Про це повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Під час зустрічі з російським диктаторомвладіміром путіним в Астані, на полях 24-го саміту глав держав Шанхайської організації співробітництва, Ердоган наголосив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для забезпечення миру у своєму регіоні та в усьому світі.

Ердоган також додав, що Туреччина може закласти основу для консенсусу щодо припинення війни між росією й Україною, спочатку шляхом припинення вогню, а потім миру.

"Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий”, - підкреслив турецький президент.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця український президент Володимир Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з путіним.

Ердоганвійна в Україні

Останні матеріали

Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Політика
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2024, 11:40
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Cуспільство
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Переклад iPress – 02 липня 2024, 01:12
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється