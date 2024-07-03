Ердоган: Туреччина прагне бути посередником для "справедливого миру" між Україною та рф
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та російською федерацією.
Про це повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
Під час зустрічі з російським диктаторомвладіміром путіним в Астані, на полях 24-го саміту глав держав Шанхайської організації співробітництва, Ердоган наголосив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для забезпечення миру у своєму регіоні та в усьому світі.
Ердоган також додав, що Туреччина може закласти основу для консенсусу щодо припинення війни між росією й Україною, спочатку шляхом припинення вогню, а потім миру.
"Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий”, - підкреслив турецький президент.
Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця український президент Володимир Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з путіним.