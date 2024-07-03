Ердоган: Туреччина прагне бути посередником для "справедливого миру" між Україною та рф

Ердоган також додав, що Туреччина може закласти основу для консенсусу щодо припинення війни між росією й Україною, спочатку шляхом припинення вогню, а потім миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та російською федерацією.

Про це повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Під час зустрічі з російським диктаторомвладіміром путіним в Астані, на полях 24-го саміту глав держав Шанхайської організації співробітництва, Ердоган наголосив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для забезпечення миру у своєму регіоні та в усьому світі.

Ердоган також додав, що Туреччина може закласти основу для консенсусу щодо припинення війни між росією й Україною, спочатку шляхом припинення вогню, а потім миру.

"Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий”, - підкреслив турецький президент.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця український президент Володимир Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з путіним.