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Ердоган відреагував на припинення росією "зернової угоди"

17 липня 2023, 14:53
Ердоган відреагував на припинення росією
Фото: Прямий
Турецький лідер каже, що поговорить на цю тему з путіним у серпні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відреагував на заяву росії про припинення "зернової угоди", термін якої сплив 17 липня.

Про це турецький лідер висловився на пресконференції у Саудівській Аравії, повідомляє "Анадолу".

Так, Ердоган зазначив, що попри рішення росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, ця угода вже увійшла в історію як приклад успішної дипломатії.

Президент Туреччини сподівається, що його російський колега владімір путін все ж хоче продовження "зернової угоди". Ердоган сказав, що проведе на цю тему переговори з президентом рф на у серпні, коли той прибуде до Туреччини.

"Попри сьогоднішню заяву, я вважаю, що президент росії путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжувався", – сказав турецький лідер.

Ердоганзернова угодавійна в Україніросія окупанти

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