Ердоган відреагував на припинення росією "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відреагував на заяву росії про припинення "зернової угоди", термін якої сплив 17 липня.
Про це турецький лідер висловився на пресконференції у Саудівській Аравії, повідомляє "Анадолу".
Так, Ердоган зазначив, що попри рішення росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, ця угода вже увійшла в історію як приклад успішної дипломатії.
Президент Туреччини сподівається, що його російський колега владімір путін все ж хоче продовження "зернової угоди". Ердоган сказав, що проведе на цю тему переговори з президентом рф на у серпні, коли той прибуде до Туреччини.
"Попри сьогоднішню заяву, я вважаю, що президент росії путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжувався", – сказав турецький лідер.