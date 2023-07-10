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Ердоган вірить у спрощений процес вступу України до НАТО

10 липня 2023, 16:07
Ердоган вірить у спрощений процес вступу України до НАТО
Фото: Прямий

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україна може розраховувати на спрощений процес вступу до НАТО у майбутньому.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган на брифінгу прокоментував прагнення України вступити в Альянс перед вильотом на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

"Анкара підтримує територіальну цілісність України, а також вірить у подальше спрощення процесу вступу Києва до НАТО"– заявив турецький президент.

За його словами, Туреччина "виступає за якнайшвидший справедливий і довгостроковий мир в Україні".

"У такий критичний період учасники саміту планують обговорити дуже важливі рішення, які, безумовно, зроблять внесок у зміцнення оборони Альянсу. Разом з тим, планується розглянути рішення щодо України, ухвалені на Мадридському саміті військово-політичного блоку"– зазначив Ердоган.

війна в Україніросія окупантиТуреччинаНАТО

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