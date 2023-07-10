Ердоган вірить у спрощений процес вступу України до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україна може розраховувати на спрощений процес вступу до НАТО у майбутньому.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган на брифінгу прокоментував прагнення України вступити в Альянс перед вильотом на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

"Анкара підтримує територіальну цілісність України, а також вірить у подальше спрощення процесу вступу Києва до НАТО" , – заявив турецький президент.

За його словами, Туреччина "виступає за якнайшвидший справедливий і довгостроковий мир в Україні".