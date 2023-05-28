Ердоган виграв вибори в Туреччині

Ердоган отримав підтримку 52,21%, у Киличдароглу – 47,79%.

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган залишиться на чолі країни на ще один президентський термін.

Про це повідомляє Hurriyet.

Згідно з результатами як державного агентства Anadolu, так і опозиційного ANKA, Ердоган випередив свого конкурента, опозиційного лідера Кемаля Киичдароглу за підсумками другого туру виборів.

За даними державного агентства Anadolu після відкриття 97,12% виборчих урн, Ердоган отримав підтримку 52,21%, у Киличдароглу – 47,79%.

За даними ANKA після відкриття 96,46% урн, Ердоган лідирував з 51,78%, у Киличдароглу – 48,22%. Спершу опозиційне агентство повідомляло, що Киличдароглу попереду, однак з наближенням завершення підрахунку воно віддало перевагу Ердогану.

ЦВК Туреччини оприлюднює офіційні дані дещо пізніше за інформаційні агенції. Голова ЦВК Туреччини заявив, що Ердоган лідирує в президентських перегонах з 53,41% після підрахунку 75,42% голосів. У Киличдароглу – 46,59%.

Ердоган випередив Киличдароглу у першому турі виборів два тижні тому на майже 5 відсоткових пунктів.

Ключовими питаннями на цих виборах були стрімке зростання інфляції та вартості життя, а також наслідки руйнівних землетрусів, які забрали понад 50 тисяч життів.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Туреччині відбувся 14 травня. Тоді жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів, потрібних для перемоги в один тур.

У другий тур з результатом 49,52% та 44,88% відповідно вийшли чинний президент Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

Ердоган перебуває при владі в Туреччині у різних ролях уже 20 років.