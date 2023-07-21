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Ердоган закликав Захід задовольнити очікування росії щодо "зернового коридору"

21 липня 2023, 15:55
Ердоган закликав Захід задовольнити очікування росії щодо
Фото: Прямий
Припинення угоди матиме низку наслідків, вважає Ердоган.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав країни Заходу вжити дії, аби задовольнити очікування росії стосовно Чорноморської зернової угоди.

Про це пише видання Daily Sabah.

Ердоган заявив, що відмова росії від зернової ініціативи матиме "значний негативний вплив". На його думку, припинення угоди матиме "низку наслідків": підвищення світових цін на продовольство, голод у деяких регіонах і наступні нові хвилі міграції.

Ердоган заявив, що Туреччина "використає всі інструменти дипломатії та зосередить свої зусилля" на подовженні цієї угоди.

"Я вважаю, що шляхом ретельного обговорення цього питання з президентом путіним ми зможемо забезпечити продовження цієї гуманітарної допомоги", – сказав Ердоган.

Нагадаємо, що в російській федерації у день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується рф, не була виконана.

Ердоганзернова угодавійна в Україніросія окупанти

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