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Ердоган запевнив, що не боїться поширення війни

21 березня 2024, 09:31
Ердоган запевнив, що не боїться поширення війни
Фото: Прямий
У Туреччині здебільшого викликають занепокоєння події, які відбуваються за її кордонами, а не у самій країні.

В Європі панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни, тоді як Туреччина стала "острівцем стабільності".

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на мітингу, проведеному його партією у Бурдурі.

"У багатьох європейських країнах панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни на них, попри все це Туреччина піднялася як острівець стабільності" – зауважив Ердоган.

За його словами, нині "ніхто не знає, що станеться завтра або де спалахне криза", але в Туреччині здебільшого викликають занепокоєння події, які відбуваються за її кордонами, а не у самій країні.

 

війна в Україніросія окупантиТуреччинаЕрдоган

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