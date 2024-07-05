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ПОЛІТИКА

Ердоган запропонував путіну відкрити новий зерновий коридор

05 липня 2024, 18:34
Ердоган запропонував путіну відкрити новий зерновий коридор
Фото: Прямий
За його словами, путін зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.

Туреччина вважає, що замість постачання зерна з рф на Захід можна було б здійснювати поставки через Туреччину в країни Африки.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав журналістам за результатами візиту в Астану, де він брав участь у саміті ШОС, повідомляє CNN Türk.

"Ми зробили дуже хороший старт(на переговорах з путіним — ред.), особливо щодо Чорноморського зернового коридору. Як відомо, коридором ми провезли 30 мільйонів тонн зерна. Я запитав їхню думки щодо початку нового процесу, залишивши осторонь відвантаження зерна на Захід, як вони наполягають, створення коридору через Туреччину до Африки та інших чутливих до продовольчої безпеки регіонів", — розповів Ердоган журналістам.

За його словами, путін зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.

17 липня 2023 року росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди, мотивувавши це повторним підривом Кримського мосту. Разом із цим москва відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

ПутінЕрдоганзерновий коридор

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