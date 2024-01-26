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Ердоган затвердив ратифікацію Туреччиною вступу Швеції до НАТО

26 січня 2024, 08:25
Ердоган затвердив ратифікацію Туреччиною вступу Швеції до НАТО
Фото: Прямий
Схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО повністю завершено.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє Офіційний вісник Туреччини.

"Ратифікацію "Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору", підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки", – йдеться в документі.

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Гельсінкі вступили до НАТО в червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Угорщини.

Нагадаємо, парламент Туреччини після кількагодинних дебатів  схвалив вступ Швеції до НАТО. З-поміж 346 депутатів Туреччини вступ Швеції в Альянс підтримали 287, ще 55 проголосували проти, четверо утрималися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту мав поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.

ШвеціяНАТОпарламентЕрдоганвійна в Україніросія окупанти

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