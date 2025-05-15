Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ердоган заявив про готовність прийняти Зеленського і путіна для переговорів

15 травня 2025, 18:53
Ердоган заявив про готовність прийняти Зеленського і путіна для переговорів
Фото: aa.com.tr
Як зазначили в канцелярії Ердогана, він обговорив із Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема припинення війни між Україною і рф
Туреччина готова прийняти президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна, якщо вони будуть готові до прямих переговорів.
 
Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на переговорах із Зеленським, повідомила канцелярія турецького лідера в соцмережі X.
 
Як зазначили в канцелярії Ердогана, він обговорив із Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема припинення війни між Україною і росією.
 
Президент Туреччини під час зустрічі наголосив, що на нинішньому етапі перебіг російсько-української війни потребує вирішення шляхом прямих переговорів. При цьому досягнення згоди по мінімальних спільних позиціях має критично важливе значення.
 
Ердоган звернув увагу, що наразі досягнуто історичної можливості для початку переговорів, і наголосив, що він рішуче підтримує переговори як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.
 
"Глава держави наголосив на важливості збереження каналів діалогу між Україною та росією задля якнайшвидшого встановлення миру та висловив готовність прийняти у себе лідерів обох країн, коли вони будуть до цього готові", - уточнили в канцелярії.

 

Туреччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється