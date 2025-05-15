Ердоган заявив про готовність прийняти Зеленського і путіна для переговорів

Як зазначили в канцелярії Ердогана, він обговорив із Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема припинення війни між Україною і рф

Туреччина готова прийняти президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна, якщо вони будуть готові до прямих переговорів.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на переговорах із Зеленським, повідомила канцелярія турецького лідера в соцмережі X.

Як зазначили в канцелярії Ердогана, він обговорив із Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема припинення війни між Україною і росією.

Президент Туреччини під час зустрічі наголосив, що на нинішньому етапі перебіг російсько-української війни потребує вирішення шляхом прямих переговорів. При цьому досягнення згоди по мінімальних спільних позиціях має критично важливе значення.