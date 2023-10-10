Ердоган заявив про готовність стати посередником у війні Ізраїлю та Хамасу

Ердоган закликав Ізраїль припинити бомбардування палестинських земель, а палестинців припинити переслідування цивільних поселень в Ізраїлі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий до "будь-якої форми посередництва" для припинення палестино-ізраїльської війни, в тому числі, і в питанні обміну полоненими.



Про це він заявив після засідання уряду в Анкарі, передає Укрінформ.

"Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони. Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною", - сказав Ердоган.



Ердоган закликав Ізраїль перестати обстрілювати Сектор Гази, а Хамас припинити атаки на цивільних.

"Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов'язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому мирі немає переможених", - сказав турецький президент.