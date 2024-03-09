Ердоган заявив про останні вибори у своїй політичній кар'єрі – Reuters

У березні в Туреччині мають відбутися місцеві вибори.

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що березневі вибори стануть останніми у його політичній кар'єрі.

Про це пише Reuters з посиланням на турецьке видання Anadolu.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, місцеві вибори 2024 року, які повинні відбутися у країні в березні, останні у його політичній кар'єрі.

"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. За результатами виборів буде передача спадщина моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", — заявив президент Туреччини.