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Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України

11 вересня 2024, 15:07
Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України
Фото: Прямий
Президент Туреччини послався на міжнародне право.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України.
 
Про це пише агентство Анадолу.
 
Ердоган виступив під час відеозвернення до учасників 4-го саміту Кримської платформи. 
 
Ердоган: Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні – вимога міжнародного права”, – повідомило агентство. 
 
Нагадаємо, наразі у Києві проходить саміт Кримської платформи. Для участі в Кримській платформі до Києва прибули західні політики, зокрема голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл, президент Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Литви Евіка Сіліна. 
КримЕрдоганвійна в Україніросія окупанти

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