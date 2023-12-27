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ПОЛІТИКА

Ердоган заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю нічим не відрізняється від Гітлера

27 грудня 2023, 19:59
Ердоган заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю нічим не відрізняється від Гітлера
Фото: aa.com.tr
Він також додав, що західні країни, які підтримують Ізраїль, "є співучасниками військових злочинів".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нічим не відрізняється від диктатора Адольфа Гітлера. Так він порівняв операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання Хамас у Газі з винищенням нацистами євреїв.

Про це повідомляє Reuters.

"Раніше вони погано говорили про Гітлера. Чим ви відрізняєтеся від Гітлера? Вони змусять нас сумувати за Гітлером. Хіба те, що робить Нетаньяху, є чимось меншим, ніж те, що робив Гітлер? Ні", — сказав Ердоган.

Він також додав, що західні країни, які підтримують Ізраїль, "є співучасниками військових злочинів".

"Він (Нетаньяху — ред.) багатший за Гітлера, він отримує всіляку підтримку Заходу, Сполучених Штатів. І що вони зробили з усією цією підтримкою? Вони вбили понад 20 тисяч жителів Гази", — додав Ердоган.

15 листопада Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", яка, за його словами, хоче знищити Газу разом з усіма її жителями.

Турецький президент також називає терористів Хамас "борцями опору", які намагаються захистити свої землі та народ.

Туреччина негласно підтримує Хамас і вкриває деяких ватажків угруповання. Після того як бойовики напали на Ізраїль, президент Туреччини заявив, що Анкара готова до будь-якого посередництва.

Ердоган виступає за створення держави Палестина "в межах кордонів 1967 року зі столицею в Єрусалимі". Європейська комісія закликала Туреччину вибрати: ЄС і НАТО або росія, Іран і Хамас.

ЕрдоганНетаньягуХамас: ІзраїльГітлер

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